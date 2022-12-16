РФ обстрілює Україну: які області під ударом окупантів

Грудень, 16 в 9:31

Ранок 16 грудня почався з масованої ракетної атаки України.

За словами керівника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, окупанти запустили для обстрілу щонайменше 60 ракет.

Що відомо про ситуацію в областях України, читайте в матеріалі (доповнюється).

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Київ та Київська область

Працює ППО.

Харківська область

Окупанти завдали три удари по критичній інфраструктурі Харківщини.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Дніпропетровська область

Вибухи в Дніпрі та Кривому Розі (є ураження ракетами).

Запорізька область

У Запоріжжі є влучання в об’єкти енергоінфраструктури.

Полтавська область

Працює ППО.