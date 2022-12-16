РФ обстрілює Україну: які області під ударом окупантів
Ранок 16 грудня почався з масованої ракетної атаки України.
За словами керівника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, окупанти запустили для обстрілу щонайменше 60 ракет.
Що відомо про ситуацію в областях України, читайте в матеріалі (доповнюється).
Зараз дивляться
Київ та Київська область
Працює ППО.
Харківська область
Окупанти завдали три удари по критичній інфраструктурі Харківщини.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Дніпропетровська область
Вибухи в Дніпрі та Кривому Розі (є ураження ракетами).
Запорізька область
У Запоріжжі є влучання в об’єкти енергоінфраструктури.
Полтавська область
Працює ППО.