РФ ищет слабые места в обороне на Бахмутском и Авдеевском направлениях для прорыва – Генштаб
Российские агрессоры продолжают штурмовать позиции украинских защитников на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Таким образом они пытаются найти слабые места в линии обороны для прорыва.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.
Кроме того, оккупанты укрепляют линию обороны на границе Херсонской области с временно оккупированным Крымским полуостровом. Также агрессоры усиливают оборону и охрану объектов водоснабжения в АР Крым, в частности Северокрымского канала. Для этого дополнительно направлены подразделения мобилизованных из Краснодарского края РФ.
Тем временем на Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из минометов и артиллерии Запсилье и Поповку Сумской области и Стрелечье, Старицу, Амбарное, Ольховатку, Двуричную и Красное Харьковской области.
В направлении Купянска – из танков, ствольной, реактивной артиллерии и минометов – обстреляны Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Владимировка и Стельмаховка – Луганской.
– На Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков и разнокалиберной артиллерии недалеко от Макеевки, Площанки, Краснопоповки, Дибровы и Горского Луганской области. На Новопавловском направлении под огневое поражение попали окрестности Богоявленки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области, – говорится в сообщении.
Противник на Запорожском и Херсонском направлениях обстреливает гражданскую инфраструктуру и украинские позиции вдоль правого берега Днепра. Всего пострадало более 30 населенных пунктов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в свою очередь, за текущие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава, пункт управления и боеприпасов оккупантов.