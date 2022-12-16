Декабрь, 16 в 18:44

Российские агрессоры продолжают штурмовать позиции украинских защитников на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Таким образом они пытаются найти слабые места в линии обороны для прорыва.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Кроме того, оккупанты укрепляют линию обороны на границе Херсонской области с временно оккупированным Крымским полуостровом. Также агрессоры усиливают оборону и охрану объектов водоснабжения в АР Крым, в частности Северокрымского канала. Для этого дополнительно направлены подразделения мобилизованных из Краснодарского края РФ.

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Тем временем на Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из минометов и артиллерии Запсилье и Поповку Сумской области и Стрелечье, Старицу, Амбарное, Ольховатку, Двуричную и Красное Харьковской области.

В направлении Купянска – из танков, ствольной, реактивной артиллерии и минометов – обстреляны Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Владимировка и Стельмаховка – Луганской.

– На Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков и разнокалиберной артиллерии недалеко от Макеевки, Площанки, Краснопоповки, Дибровы и Горского Луганской области. На Новопавловском направлении под огневое поражение попали окрестности Богоявленки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области, – говорится в сообщении.

Противник на Запорожском и Херсонском направлениях обстреливает гражданскую инфраструктуру и украинские позиции вдоль правого берега Днепра. Всего пострадало более 30 населенных пунктов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в свою очередь, за текущие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава, пункт управления и боеприпасов оккупантов.