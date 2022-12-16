Грудень, 16 в 18:44

Російські агресори продовжують штурмувати позиції українських захисників на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Так вони намагаються знайти слабкі місця в лінії оборони для прориву.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

Крім того, окупанти укріплюють лінію оборони на кордоні Херсонської області з тимчасово окупованим Кримським півостровом. Також агресори посилюють оборону та охорону об’єктів водопостачання до АР Крим, зокрема Північнокримського каналу. Для цього додатково направлені підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю РФ.

Зараз дивляться

Тим часом на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з мінометів та артилерії Запсілля і Попівку Сумської області та Стрілечу, Старицю, Амбарне, Вільхуватку, Дворічну і Красне на Харківщині.

У напрямку Куп’янська – з танків, ствольної, реактивної артилерії та мінометів, – обстріляні Синьківка, Орлянка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Володимирівка і Стельмахівка – Луганської.

– На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ з танків та різнокаліберної артилерії неподалік Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали околиці Богоявленки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара на Донеччині, – йдеться у повідомленні.

Противник на Запорізькому й Херсонському напрямках обстрілює цивільну інфраструктуру та українські позиції вздовж правого берега Дніпра. Всього постраждало більш 30 населених пунктів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в свою чергу, за поточну добу уразили 3 райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів.