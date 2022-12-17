Возможно ли повторное наступление на Киев и чем это обернется для РФ – военный эксперт

Декабрь, 17 в 14:17

Россия может повторить попытку наступления на Киев, однако понесет колоссальные потери среди личного состава и не будет иметь успех.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

— Любая попытка российского военно-политического руководства повторить операцию 24 февраля, а они, безусловно, могут это сделать, она будет выглядеть, как авантюра, которая приведет к колоссальным жертвам среди личного состава. И у меня возникают глубокие сомнения в способности после этой авантюры российской армии вообще к каким-то активным боевым действиям, — говорит эксперт.

Также он отметил, что сейчас для российской армии не те тепличные условия, которые были до 24 февраля. На сегодняшний день украинская армия мобилизована, готова и знает с кем и где она воюет. К тому же, во всем мире сейчас не существует даже сомнения, что Украина, как страна, имеет право на защиту и уничтожать военные объекты там, где посчитает нужным.

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Кроме того, потери российской армии будут значительнее, чем при первой попытке захватить Киев.