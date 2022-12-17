Декабрь, 17 в 13:39

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью осознает потенциальную возможность нового наступления России в 2023 году.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу TF1 INFO.

По словам Зеленского, Путин одержим местью и для него желание отомстить является навязчивой идеей. Но вопрос в другом — способны ли они на новое нападение.

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— Мы это прекрасно осознаем. Мы можем понять желание россиян отомстить, оно остается их навязчивой идеей, их желанием напасть на нашу страну, оккупировать нашу территорию. Они никогда не отказывались от этого. Но вопрос в том, способны ли они на это? И способны ли мы с этим справиться? — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины уверен, что Путина вовсе не хочет мира и нет никакого смысла договариваться с Россией.

— Я не уверен, что он готов делать выводы из той трагедии, которую причинил Украине, миру, но в первую очередь своему обществу, своей стране. В том, что он сделал, есть форма необратимости. Знаю, что некоторые предлагают сесть с ним за стол переговоров, но я не вижу, о чем договариваться, — заявил Зеленский.

Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что на данный момент Кремль не настроен на реальные переговоры о мире.