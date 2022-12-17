Чи можливий повторний наступ на Київ та чим це обернеться для РФ – військовий експерт

Грудень, 17 в 14:17

Росія може повторити спробу наступу на Київ, проте зазнає колосальних втрат серед особового складу та не матиме успіху.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДOМ.

– Будь-яка спроба російського військово-політичного керівництва повторити операцію 24 лютого, а вони, безумовно, можуть це зробити, вона виглядатиме як авантюра, яка призведе до колосальних жертв серед особового складу. І в мене виникають глибокі сумніви щодо можливості після цієї авантюри російської армії взагалі до якихось активних бойових дій, – каже експерт.

Також він зазначив, що зараз для російської армії не ті тепличні умови, які були до 24 лютого. На сьогоднішній день українська армія мобілізована, готова та знає з ким і де вона воює. До того ж, у всьому світі зараз не існує навіть сумніву, що Україна як країна, має право на захист і знищувати військові об’єкти там, де вважатиме за потрібне.

Зараз дивляться

Крім того, втрати російської армії будуть значнішими, ніж при першій спробі захопити Київ.