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Факти / Україна

Чи можливий повторний наступ на Київ та чим це обернеться для РФ – військовий експерт

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
армія РФ
Фото: Depositphotos

Росія може повторити спробу наступу на Київ, проте зазнає колосальних втрат серед особового складу та не матиме успіху.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДOМ.

– Будь-яка спроба російського військово-політичного керівництва повторити операцію 24 лютого, а вони, безумовно, можуть це зробити, вона виглядатиме як авантюра, яка призведе до колосальних жертв серед особового складу. І в мене виникають глибокі сумніви щодо можливості після цієї авантюри російської армії взагалі до якихось активних бойових дій, – каже експерт.

Також він зазначив, що зараз для російської армії не ті тепличні умови, які були до 24 лютого. На сьогоднішній день українська армія мобілізована, готова та знає з ким і де вона воює. До того ж, у всьому світі зараз не існує навіть сумніву, що Україна як країна, має право на захист і знищувати військові об’єкти там, де вважатиме за потрібне.

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Крім того, втрати російської армії будуть значнішими, ніж при першій спробі захопити Київ.

– Навіть накопичивши величезну кількість військ, вони рухатимуться вже давно визначеними і всім давно відомими напрямками, які підготовлені до оборони. Тому, незважаючи на кількість, вони не зможуть пробитися близько до Києва і фактично будуть приречені на поразку, бо будуть обмежені у своєму маневрі. І зосередження ударів буде не тільки по колонах, що наступають, а також по тиловим районам, – заявив Грабський.

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