Почти 100 ракет и 65 обстрелов из РСЗО: в Генштабе уточнили цифры массированного обстрела Украины 16 декабря

Декабрь, 17 в 10:13

Вчера, 16 декабря, Россия выпустила 98 ракет по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Также оккупанты совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Генеральный штаб Украины.

— Российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства. Всего враг выпустил 98 ракет и произвел более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, — говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры остается по всей территории Украины.

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Напомним, что 16 декабря после восьми утра начался обстрел Украины со стороны России, в результате чего разрушениям подверглись жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также были повреждены ориентировочно девять объектов генерации.