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Факти / Україна

Майже 100 ракет та 65 обстрілів з РСЗВ: у Генштабі уточнили цифри масованого обстрілу України 16 грудня

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Політ ракети
Фото: Unsplash

Вчора, 16 грудня, Росія випустила 98 ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Також окупанти здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це у своєму зведенні повідомив Генеральний штаб України.

– Російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що загроза авіаційних та ракетних ударів противника по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

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Нагадаємо, що 16 грудня після восьмої ранку почався обстріл України з боку Росії, в результаті чого зазнали руйнувань житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також були пошкоджені орієнтовно дев’ять об’єктів генерації.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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