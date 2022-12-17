Декабрь, 17 в 12:45

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс считает, что на данный момент Кремль не настроен на реальные переговоры.

Об этом он рассказал в интервью PBS.

По его мнению, российские ракетные атаки на украинскую инфраструктуру будут продолжаться, хотя ЦРУ прогнозирует снижение темпов боевых действий в течение зимы.

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Также на данный момент ЦРУ не видит прямого пути к переговорам по прекращению военного конфликта.

— Мы не считаем, что россияне в данный момент серьезно относятся к реальным переговорам, — сказал Бернс в интервью Джуди Вудрафф из PBS.

При этом Уильям Бернс отметил, что Путин глубоко ошибся 24 февраля, когда сделал ставку на быструю захватническую войну.

— Российская армия сейчас сильно потрепана. Украинские военные полны решимости продолжать оказывать давление, развивать свои боевые успехи последних нескольких месяцев. Но им также нужно время, чтобы переоснастить и пополнить запасы. Но темп все более жестоких атак Путина на гражданское население Украины и украинскую гражданскую инфраструктуру ничуть не уменьшился, — сказал глава ЦРУ.

Российская армия показала себя плохо и понесла огромные потери. Российская экономика понесла долгосрочный ущерб. Большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается.

— Я думаю, что репутация России сильно подорвана, а ее слабости обнажились. Российское население, похоже, тоже все больше беспокоит цена войны, — заявил Бернс.

Он также указал, что когда Путин начал в конце сентября частичную мобилизацию, из страны бежало больше россиян призывного возраста, чем он смог собрать и отправить на фронт.

Так что у Путина много проблем, считает директор ЦРУ.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный изданию The Economist сообщил, что российская армия попытается снова напасть на Киев. В РФ сейчас готовят около 200 тыс. новых солдат.