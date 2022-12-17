Грудень, 17 в 13:39

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю усвідомлює потенційну можливість нового наступу Росії у 2023 році.

Про це Глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу TF1 INFO.

За словами Зеленського, Путін одержимий помстою і для нього бажання помститися є нав’язливою ідеєю. Але питання в іншому – чи здатні вони на новий напад.

Зараз дивляться

– Ми це чудово усвідомлюємо. Ми можемо зрозуміти бажання росіян помститися, воно залишається їхньою нав’язливою ідеєю, їхнім бажанням напасти на нашу країну, окупувати нашу територію. Вони ніколи не відмовлялися від цього. Але питання, чи здатні вони на це? І чи здатні ми з цим упоратися? – сказав Володимир Зеленський.

Президент України впевнений, що Путіна зовсім не хоче миру і немає жодного сенсу домовлятися з Росією.

– Я не впевнений, що він готовий робити висновки з тієї трагедії, яку завдав Україні, світу, але насамперед своєму суспільству, своїй країні. У цьому, що він зробив, є форма незворотності. “Знаю, що деякі пропонують сісти з ним за стіл переговорів, але я не бачу, про що домовлятися”, – заявив Зеленський.

Раніше директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс заявив, що наразі Кремль не налаштований на реальні переговори про мир.