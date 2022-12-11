Декабрь, 11 в 1:12

Если россияне потеряют Мелитополь, то оборона оккупантов обвалится до Херсона, что позволит ВСУ выйти на Крым.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал в эфире с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

По его словам, в Мелитополе уже третий день подряд в воздух “взлетают запасы” российских оккупантов.

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Арестович заявил, что вечером 10 декабря по Мелитополю идет отработка Сил обороны, если опираться на сообщения из мелитопольских соцсетей.

— Напоминаю, Мелитополь — ключ ко всей обороне юга, крупнейший промышленный, транспортный и другой узел. Через него осуществляется вся железнодорожная, автомобильная логистика на юге, связывающая российские силы на левом берегу Херсонщины и до границы с Россией в районе Мариуполя. Все это висит полностью на Мелитополе. Если падает Мелитополь — обваливается вся оборона (оккупантов, — Ред.) до Херсона, украинские вооруженные силы выпрыгивают прямо на границу с Крымом на перешейке, — заявил он.

По словам Арестовича, что россияне не смогут после этого долго удерживать Мариуполь, а лишь “какое-то время поборсаются”.

— Поэтому они складируют огромное количество материальных запасов в Мелитополе. И эти запасы вот уже третий день почему-то все время взлетают в воздух. И еще это касается Бердянска, — сообщил он.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров вечером 10 декабря сообщил, что по позициям врага в оккупированном городе отработали ВСУ.

Впоследствии стало известно, что один из взрывов прогремел на базе отдыха “Привал охотника”, где было расположение оккупантов.

По словам мэра Мелитополя, в результате удара среди россиян есть сотни ликвидированных военных, а больницы города не выдерживают нагрузки, поэтому раненых захватчиков везут в оккупированный Крым.