Грудень, 17 в 15:55

У тимчасово окупованому Мелітополі облили червоною фарбою пам’ятник Леніну.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Окупанти що є сил намагаються занурити місто у радянські часи: повертають вулицям колишні назви та розставляють пам’ятники тоталітарного режиму. Але навіть після 10-ти місяців окупації жителі Мелітополя показують рашистам: їхній “рускій мір” ніколи не приживеться на українській землі, – заявив Федоров.

В окупованому Мелітополі пам’ятник Леніну облили червоною фарбою – Федоров / 2 фотографии

Зазначається, що цей пам’ятник встановлений біля відділку “поліції”, де окупанти влаштували одну з катівень полонених.

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– Доки окупанти йдуть у минуле, наші відважні жителі показують їм шлях за російським кораблем і сміливо наближують українське майбутнє, – додав він.

Фото: Іван Федоров