Декабрь, 20 в 13:59

Житель села Киселевка Херсонской области, 14-летний Виталий, провел 10 дней в плену российских оккупантов. Подросток стал свидетелем и почувствовал на себе жестокие избиения и пытки.

Воспоминаниями об аде российской пыточной Виталий поделился с журналистами Радио Свобода.

Военные РФ похитили подростка вместе с дядей из родного села за то, что нашли в телефоне переписку с Вооруженными силами Украины. Виталий с дядей пошли за лекарствами, вышли на трассу, и там остановился автомобиль с оккупантами. Они потребовали телефон и обнаружили в гаджете переписку.

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– Глаза завязали, мешок накинули, руки завязали затяжками. Привезли нас в подвал какой-то. Нас там 13 человек было, – вспомнил 14-летний парень.

Подростка в течение 10 дней содержали вместе с другими пленными в российской пыточной в подвале Апелляционного суда Херсона.

– Там играют в “русскую рулетку”, током бьют, вешают на решетку. Когда у человека инфаркт и он висит на решетке, его просто снимают и забрасывают в камеру. Захочешь – выживешь, не захочешь – не выживешь. Меня выводили в коридорчик и там били уже, – рассказал Виталий.

Он добавил, что оккупанты также били его током и допрашивали об оружии и телефонной переписке.

Родители Виталия искали сына по области и в Херсоне. Сразу после исчезновения парня его отец Олег ездил на российский блокпост, и там оккупанты ему заявили, что задержанные якобы сдавали позиции войск РФ.

– Они (оккупанты, — Ред.) говорят: Они во всем признались, что сдавали ВСУ позиции и сколько техники зашло. Я начинаю кричать: А где доказательства, почему вы несовершеннолетнего ребенка-инвалида забрали без ведома родителей?.. Вышел “кадыровец” и говорит: Если ты сейчас будешь так “бузить”, я тебя прямо здесь и пристрелю, — вспомнил отец Виталия.

Тогда мужчина обратился к командиру подразделения, которое базировалось в селе. Тот устроил допрос, заявив, что от ответов “зависит судьба парня” и проверил телефон.

Семья пережила ужасные дни, не зная о судьбе своего сына.

– Ешь и думаешь – дети ели там или не ели? Живы ли они, не живы. Может, их уже и нет. Старались надеяться на лучшее, что они вернутся, – поделилась воспоминаниями мама Виталия.

Наконец оккупанты отпустили парня, и его забрали родители.

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец проинформировал, что российские оккупанты создают на захваченных территориях пыточные для детей. Такие камеры обнаружили в освобожденном Херсоне.