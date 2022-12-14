Декабрь, 14 в 15:33

Россияне создают на оккупированных территориях пыточные для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.

Об этом на брифинге сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— На оккупированных территориях есть детские пыточные. Я думал, что дно пробить нельзя после Бучи, Ирпеня. Я в Балаклее увидел две пыточные, один парень там находился 90 дней, его выводили на расстрел. В Херсоне 10 пыточных, в одной отдельная камера, где держали детей, — заявил он.

По словам омбудсмена, детей в пыточных не кормили, воду давали через день. Оккупанты рассказывали детям, что родители от них отказались.

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– Был один задержанный мальчик, который на телефон сфотографировал российскую технику, держали его в пыточной, – добавил Лубинец.

Напомним, что несколько дней назад в Херсонской области обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов.

Также правоохранители нашли списки 112 граждан, которых могли удерживать в этом здании и применять к ним физическое и психологическое давление.