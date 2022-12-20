Грудень, 20 в 13:59

Мешканець села Киселівка Херсонської області, 14-річний Віталій провів 10 днів у полоні російських окупантів. Підліток став свідком та відчув на собі жорстокі побиття й катування.

Спогадами про пекло російської катівні Віталій поділився з журналістами Радіо Свобода.

Військові РФ викрали підлітка разом із дядьком із рідного села за те, що знайшли у телефоні листування із Збройними силами України. Віталій із дядьком пішли за ліками, вийшли на трасу, і там зупинився автомобіль із окупантами. Вони почали вимагати телефон і виявили в гаджеті переписку.

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– Очі зав’язали, мішок накинули, руки зав’язали затяжками. Привезли нас у підвал якийсь. Нас там аж 13 осіб було, – пригадав 14-річний хлопець.

Підлітка протягом 10 днів утримували разом із іншими полоненими в російській катівні в підвалі Апеляційного суду Херсону.

– Там грають у “російську рулетку”, током б’ють, вішають на ґрати. Коли в людини інфаркт і вона висить на ґратах, її просто знімають і закидають у камеру. Захочеш – виживеш, не захочеш – не виживеш. Мене виводили в коридорчик і там били вже, – розповів Віталій.

Він додав, що окупанти також били його током і допитувалися про зброю та телефонне листування.

Батьки Віталія шукали сина по області та Херсону. Одразу після зникнення хлопця його батько Олег їздив на російський блокпост, і там окупанти йому заявили, що затримані начебто здавали позиції військ РФ.

– Вони (окупанти, – Ред.) кажуть: Вони у всьому зізналися, що здавали ЗСУ позиції і скільки техніки зайшло. Я починаю кричати: А де докази, чому ви неповнолітню дитину-інваліда забрали без відома батьків?.. Вийшов “кадирівець” і каже: Якщо ти зараз будеш так “бузити”, я тебе прямо тут і пристрелю, – пригадав батько Віталія.

Тоді чоловік звернувся до командира підрозділу, що базувався в селі. Той влаштував допит, заявивши, що від відповідей “залежить доля хлопця”, та перевірив телефон.

Родина пережила жахливі дні, не знаючи про долю свого сина.

– Їси й думаєш – чи діти їли там, чи не їли? Чи живі вони, чи не живі. Може їх вже і немає. Старалися сподіватися на краще, що вони повернуться, – поділилася спогадами мама Віталія.

Врешті окупанти відпустили хлопця, і його забрали батьки.

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що російські окупанти створюють на захоплених територіях катівні для дітей. Такі камери, зокрема, виявили у звільненому Херсоні.