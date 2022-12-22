До 7 млн за кордоном. Шмигаль спрогнозував терміни повернення українців додому

Грудень, 22 в 18:57

Зараз за кордоном через війну в Україні залишаються від 5 до 7 млн наших громадян, але до 90% з них прагнуть повернутися додому.

Про це в інтерв’ю повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Ми чітко розуміємо, що українці більш активно будуть повертатись навесні. Для повернення потрібні три складові: робота, житло та безпека, – сказав Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, в Україні наразі запущено програму єРобота, де функціонують вже понад 4 напрямки. Зокрема це гранти на власну справу, висадку саду та теплиць і для переробних підприємств. Влада країни через фіскальні, регуляторні та кредитні стимули допомагає бізнесу для створення нових робочих місць.

Зараз дивляться

– Зменшити безробіття – це одне з головних завдань, які зараз стоять перед Міністерством економіки, – наголосив Шмигаль.

Стосовно другої складової житла, в Україні запрацювала програма єОселя, за допомогою якої зараз вже видано майже 300 іпотек. Він наголосив, що на наступний рік програма буде активно розвиватися, адже в уряді передбачено суттєве фінансування цього напрямку.

– Вся владна команда на чолі з президентом України працює над збільшенням поставок засобів ППО, – заявив прем’єр-міністр.

Він зазначив, що Україна вже отримала від партнерів системи NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale, та наразі очікує SAMP/T. Шмигаль також нагадав, що під час візиту до штатів Володимира Зеленського США офіційно підтвердили майбутню передачу Україні систем ППО Patriot.