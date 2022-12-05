Новый антирекорд. Уровень безработицы в Украине вырос до 239 тыс. человек

Декабрь, 05 в 12:39

По состоянию на 1 ноября в Украине официально зарегистрировано 239 тыс. безработных. Такие цифры опубликовал Центр занятости. В то же время народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк пишет, что это новый антирекорд, так как никогда в истории наблюдения безработицы в нашем государстве такого низкого показателя не было.

Он отметил, что случившиеся изменения могли повлиять на количество зарегистрированных лиц:

Выплата по безработице сейчас производится только 90 дней.

Мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы по военкомату.

– Но я специально даже график построил, большинство изменений произошли где-то в конце сентября. К тому же, в мае были внедрены изменения об упрощении регистрации на учет. А количество безработных у нас падает с июня месяца, – добавил он.

Поэтому, по его мнению, две другие главные причины – выезд за границу или возможность трудоустроиться после потери работы в начале войны.