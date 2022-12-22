“Случайный привет”: именинника-Рогозина ранило в ресторане
Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение во время празднования дня рождения в ресторане Шеш-Беш в пока оккупированном Донецке.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
– Почти хорошие новости: в Донецке прилетел случайный привет предателю Дмитрию Рогозину в ресторан Шеш-беш, где тот праздновал день рождения. Хороший подарок.
К сожалению, жив и с легким ранением з**ницы, – пересказывает детали “праздничного вечера” Петр Андрющенко.
По словам советника мэра Мариуполя, нетяжелые ранения получил и “премьер-министр” так называемой ДНР Виталий Хоценко.
– Сразу видно, что сюрприз случайный, но тенденция хорошая. Доброе утро, страна, – добавил Петр Андрющенко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 302-е сутки.
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Источник: Петр Андрющенко
Фото: Петр Андрющенко