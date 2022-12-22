Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение во время празднования дня рождения в ресторане Шеш-Беш в пока оккупированном Донецке.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Почти хорошие новости: в Донецке прилетел случайный привет предателю Дмитрию Рогозину в ресторан Шеш-беш, где тот праздновал день рождения. Хороший подарок.

К сожалению, жив и с легким ранением з**ницы, – пересказывает детали “праздничного вечера” Петр Андрющенко.