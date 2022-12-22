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Факты / Україна

“Случайный привет”: именинника-Рогозина ранило в ресторане

Татьяна Забожко, редактор ленты
Дмитро Рогозін дістав поранення в ресторані Шеш-беш у Донецьку 21 грудня 2022

Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение во время празднования дня рождения в ресторане Шеш-Беш в пока оккупированном Донецке.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Почти хорошие новости: в Донецке прилетел случайный привет предателю Дмитрию Рогозину в ресторан Шеш-беш, где тот праздновал день рождения. Хороший подарок.

К сожалению, жив и с легким ранением з**ницы, – пересказывает детали “праздничного вечера” Петр Андрющенко.

По словам советника мэра Мариуполя, нетяжелые ранения получил и “премьер-министр” так называемой ДНР Виталий Хоценко.

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– Сразу видно, что сюрприз случайный, но тенденция хорошая. Доброе утро, страна, – добавил Петр Андрющенко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 302-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко

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