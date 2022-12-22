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Факти / Україна

“Випадковий привіт”: іменинника-Рогозіна поранило в ресторані

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Дмитро Рогозін дістав поранення в ресторані Шеш-беш у Донецьку 21 грудня 2022

Колишній гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін дістав поранення під час святкування дня народження в ресторані Шеш-беш у поки окупованому Донецьку.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Майже хороші новини: у Донецьку прилетів випадковий привіт зраднику Дмитру Рогозіну в ресторан Шеш-беш, де той святкував день народження. Файний п*дарунок.

На жаль, живий та з легким пораненням д*пи, – переповідає деталі “святкового вечора” Петро Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, неважкі поранення дістав і “прем’єр-міністр” так званої ДНР Віталій Хоценко.

Зараз дивляться

– Одразу видно, що сюрприз випадковий, але тенденція файна. Доброго ранку, країно, – додав Петро Андрющенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 302-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

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