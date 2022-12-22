“Випадковий привіт”: іменинника-Рогозіна поранило в ресторані
Колишній гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін дістав поранення під час святкування дня народження в ресторані Шеш-беш у поки окупованому Донецьку.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
– Майже хороші новини: у Донецьку прилетів випадковий привіт зраднику Дмитру Рогозіну в ресторан Шеш-беш, де той святкував день народження. Файний п*дарунок.
На жаль, живий та з легким пораненням д*пи, – переповідає деталі “святкового вечора” Петро Андрющенко.
За словами радника мера Маріуполя, неважкі поранення дістав і “прем’єр-міністр” так званої ДНР Віталій Хоценко.
– Одразу видно, що сюрприз випадковий, але тенденція файна. Доброго ранку, країно, – додав Петро Андрющенко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 302-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Петро Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко