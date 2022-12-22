“Випадковий привіт”: іменинника-Рогозіна поранило в ресторані

Колишній гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін дістав поранення під час святкування дня народження в ресторані Шеш-беш у поки окупованому Донецьку.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Майже хороші новини: у Донецьку прилетів випадковий привіт зраднику Дмитру Рогозіну в ресторан Шеш-беш, де той святкував день народження. Файний п*дарунок.

На жаль, живий та з легким пораненням д*пи, – переповідає деталі “святкового вечора” Петро Андрющенко.