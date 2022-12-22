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Факты / Україна

Сгорел заживо: на Херсонщине в авто подорвался гауляйтер Штепа — СМИ

Илья Нежигай, редактор ленты
Сгорел заживо: на Херсонщине в авто подорвался гауляйтер Штепа — СМИ

На Херсонщине, в оккупированной Каховке, взорвали гауляйтера Андрея Штепу, который был ставленником Кремля в поселке Любимовка.

Об этом сообщают прокремлевские государственные СМИ РФ и СтратКом ВСУ.

По данным росСМИ, так называемый глава поселка Любимовка на левом берегу Днепра в Херсонской области “погиб во время подрыва автомобиля”.

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Перед этим гауляйтером Любимовки Кремль назначил именно Штепу.

По данным пророссийских Telegram-каналов, Штепа сгорел в автомобиле заживо.

В июле херсонское издание Мост сообщало, что после “назначения” гауляйтера Любимовской общины Херсонской области в селе Васильевка начался террор.

По данным журналистов, Штепа имел конфликты с местным населением, поэтому рассказывал российским военным адреса украинцев, чтобы иметь возможность отомстить.

Напомним, после освобождения Херсона украинская Служба безопасности задержала в городе коллаборанта, который по заданию РФ и указанию гауляйтера Владимира Сальдо вводил в деоккупированном областном центре “рублевую зону”.

Фото: Стратком ЗСУ

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