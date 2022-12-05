Декабрь, 05 в 15:11

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне коллаборанта, который по заданию РФ и указанию гауляйтера Владимира Сальдо вводил в городе “рублевую зону”.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, во время оккупации Херсона на сотрудничество с врагом пошел бывший работник местного банка.

Оккупанты назначили его руководителем филиала “международного расчетного банка”, подконтрольного РФ. Это так называемое “финучреждение” открывало свои “отделения” на оккупированных территориях юга Украины.

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Именно через него гауляйтер Сальдо хотел обустроить в регионе более 200 банковских “представительств” РФ.

– Таким образом рашисты планировали осуществить принудительное введение “рублевой зоны” на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет РФ, — отметили в СБУ.

Большая часть полученных средств должна была идти на финансирование полномасштабной войны против Украины.

Вводил “рублевую зону”: СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ / 3 фотографии

Для реализации своего замысла оккупанты пытались использовать “опыт” создания сети российского “расчетного банка” на оккупированных территориях Донбасса.

Задержанный коллаборант поддержал российских захватчиков в начале вторжения и согласился возглавить одно из “отделений” российского “финучреждения” в Херсоне. А “рабочее место” он обустроил в здании одного из захваченных украинских государственных банков.

Предатель заставлял херсонских предпринимателей переходить на расчеты в российских рублях, а также отчислять часть доходов в пользу оккупантов и их “администрации”.

После освобождения Херсона коллаборант попытался “залечь на дно” в одной из больниц, однако СБУ установила место его пребывания и задержала.

Следователи спецслужбы сообщили предателю о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил его под арест без права на залог.

Это не первое задержание в Херсоне. Недавно был задержан заместитель “городского головы” Херсона из команды гауляйтера Владимир Сальдо.

Кроме того, в Херсоне был задержан российский агент, который сдавал позиции ВСУ и адреса бойцов АТО.