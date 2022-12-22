Згорів заживо: на Херсонщині в авто підірвався гауляйтер Штепа – ЗМІ
На Херсонщині, в окупованій Каховці, підірвали гауляйтера Андрія Штепу, який був ставлеником Кремля у селищі Любимівка.
Про це повідомляють прокремлівські державні ЗМІ РФ та СтратКом ЗСУ.
За даними росЗМІ, так званий голова селища Любимівка на лівому березі Дніпра в Херсонській області “загинув під час підриву автомобіля”.
Перед цим гауляйтером Любимівки Кремль назначив саме Штепу.
За даними проросійських Telegram-каналів, Штепа згорів у автомобілі заживо.
У липні херсонське видання Мост повідомляло, що після “призначення” гауляйтера Любимівської громади Херсонської області у селі Василівка почався терор.
За даними журналістів, Штепа мав конфлікти з місцевим населенням, тому розповідав російським військовим адреси українців, щоб мати можливість помститися.
Нагадаємо, після звільнення Херсону українська Служба безпеки затримала в місті колаборанта, який за завданням РФ та вказівкою гауляйтера Володимира Сальдо запроваджував у деокупованому обласному центрі “рубльову зону”.
Фото: Стратком ЗСУ