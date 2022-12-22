Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Згорів заживо: на Херсонщині в авто підірвався гауляйтер Штепа – ЗМІ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Згорів заживо: на Херсонщині в авто підірвався гауляйтер Штепа – ЗМІ

На Херсонщині, в окупованій Каховці, підірвали гауляйтера Андрія Штепу, який був ставлеником Кремля у селищі Любимівка.

Про це повідомляють прокремлівські державні ЗМІ РФ та СтратКом ЗСУ.

За даними росЗМІ, так званий голова селища Любимівка на лівому березі Дніпра в Херсонській області “загинув під час підриву автомобіля”.

Зараз дивляться

Перед цим гауляйтером Любимівки Кремль назначив саме Штепу.

За даними проросійських Telegram-каналів, Штепа згорів у автомобілі заживо.

У липні херсонське видання Мост повідомляло, що після “призначення” гауляйтера Любимівської громади Херсонської області у селі Василівка почався терор.

За даними журналістів, Штепа мав конфлікти з місцевим населенням, тому розповідав російським військовим адреси українців, щоб мати можливість помститися.

Нагадаємо, після звільнення Херсону українська Служба безпеки затримала в місті колаборанта, який за завданням РФ та вказівкою гауляйтера Володимира Сальдо запроваджував у деокупованому обласному центрі “рубльову зону”.

Фото: Стратком ЗСУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка