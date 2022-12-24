Декабрь, 23 в 22:58

На освобожденных территориях Николаевской, Херсонской и Харьковской областей продолжается восстановление объектов, поврежденных в результате российского вторжения.

Об этом во время брифинга 23 декабря рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Николаевская область

Он сообщил, что Снигиревка, что на Николаевщине, постепенно возвращается к жизни.

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— Уже восстановлено электро-, водо- и газоснабжение. Также восстановлено транспортное сообщение. Город поврежден, разрушено здание горсовета, из-за обстрелов сгорело здание железнодорожного вокзала, — сообщил он.

Кроме того, в Снигиревке восстановлению не подлежит одно из отделений полиции и ряд жилых зданий.

В общем, сообщил Кирилл Тимошенко, на Николаевщине уничтожено 9 тыс. 473 объекта. Сейчас жители освобожденных территорий области получают гуманитарную помощь, средства гигиены, продукты питания и тому подобное. Всего, говорит заместитель руководителя ОП, в Николаевскую область передано 330 тонн гуманитарной помощи, большую часть из которой получила именно Снигиревка.

Кроме того, Тимошенко рассказал, что жителям области раздают дрова, чтобы иметь возможность пережить зиму, а на территории Николаевщины установлен 181 Пункт несокрушимости.

Херсонская область

В то же время в Херсонской области развернуто 23 пункта несокрушимости, а недавно в Херсоне открыли еще две точки, где можно согреться и подзарядить гаджеты.

Жителям области также, как и в Николаевской области, раздают гуманитарную помощь. Станиславской территориальной общине раздали электроконвекторы.

Харьковская область

На Харьковщине в 568 освобожденных населенных пунктах продолжаются деоккупационные мероприятия, где 1 361 полицейский был привлечен для восстановления правопорядка.

Кирилл Тимошенко сообщил, что в освобожденных городах и селах области возобновили работу 22 аптеки и 13 отделений банков.

Кроме того, продолжается восстановление автомобильных дорог и разрушенных объектов, которых по состоянию на сейчас насчитывается 14 тыс. 448.

Фото: Людмила Денісова