Освобожденные территории – доказательство использования оружия по назначению: Кислица ответил РФ на Совбезе ООН

Декабрь, 10 в 10:43

Москва пытается придать фейкам вид фактов, заворачивая ложь “в многочисленные термины и названия, технические характеристики и цифры”.

Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица, отвечая на обвинения российской делегации в якобы попадании западного оружия из Украины в третьи страны.

По его словам, страна-агрессор в начале сентября озвучивала подобные обвинения в Совбезе, однако после этого ВСУ начали операцию по освобождению Востока и Юга страны.

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– Это самое мощное и убедительное доказательство того, что все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению – помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории, – подчеркнул дипломат.

Кислица также рассказал о многоуровневой системе контроля для предотвращения незаконного использования оружия в Украине.

В частности, обращение и использование стрелкового оружия и легких вооружений контролируется на межведомственном уровне с участием МВД, СБУ, Госпогранслужбы, за реализацию государственной политики товаров военного и двойного назначения отвечает Госслужба экспортного контроля и Межведомственная комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества.

Кроме того, как отметил постпред, действует трехуровневая система контроля и надзора за вооружениями, поставляемыми иностранными партнерами.

– Парламентский контроль обеспечивается временной специальной комиссией. Президент реализует свои полномочия через СНБО. На правительственном уровне Минобороны и ВСУ совместно с иностранными партнерами осуществляют непосредственный контроль и мониторинг поставок вооружений в Украину, а также движения международной технической помощи, – пояснил Кислица.

При этом он обратил внимание членов Совбеза ООН на деятельность на оккупированных территориях Украины и в других странах мира российской ЧВК Вагнера.

Заседание Совбеза ООН 9 декабря созвали по требованию России, которая добивается уменьшения финансовой и военной помощи Запада Украине, а еще – признания российской юрисдикции над аннексированными украинскими территориями.