Грудень, 23 в 22:58

На звільнених територіях Миколаївської, Херсонської та Харківської областей триває відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок російського вторгнення.

Про це під час брифінгу 23 грудня розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Миколаївщина

Він повідомив, що Снігурівка, що на Миколаївщині, поступово повертається до життя.

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– Вже відновлено електро-, водо- та газопостачання. Також відновлено транспортне сполучення. Місто пошкоджено, зруйновано будівлю міськради, через обстріли згоріла будівля залізничного вокзалу, – повідомив він.

Крім того, у Снігурівці відновленню не підлягає один з відділків поліції та низка житлових будівель.

Загалом, повідомив Кирило Тимошенко, на Миколаївщині знищено 9 тис. 473 об’єкти. Наразі жителі звільнених територій області отримують гуманітарну допомогу, засоби гігієни, харчові продукти тощо. Всього, каже заступник керівника ОП, до Миколаївської області передано 330 тонн гуманітарної допомоги, більшу частину з якої отримала саме Снігурівка.

Крім того, Тимошенко розповів, що жителям області роздають дрова, щоб мати можливість пережити зиму, а на території Миколаївщини встановлено 181 Пункт незламності.

Херсонщина

Водночас у Херсонській області розгорнуто 23 Пункти незламності, а нещодавно у Херсоні відкрили ще дві точки, де можна зігрітись та підзарядити гаджети.

Жителям області також, як і в Миколаївській області, роздають гуманітарну допомогу. Станіславській територіальній громаді роздали електроконвектори.

Харківщина

На Харківщині у 568 звільнених населених пунктах тривають деокупаційні заходи, де 1361 поліцейський був залучений для відновлення правопорядку.

Кирило Тимошенко повідомив, що у звільнених містах та селах області відновили роботу 22 аптеки та 13 відділень банків.

Крім того, триває відновлення автомобільних доріг та зруйнованих об’єктів, яких станом на зараз налічується 14 тис. 448.

Фото: Людмила Денісова