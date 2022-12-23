Декабрь, 23 в 7:00

Российские захватчики сносят здание драматического театра в Мариуполе Донецкой области.

К вечеру 22 декабря там не было уже и половины постройки.

В местном Telegram-сообществе появилось видео, как россияне ковшом сравняли стены, оставшиеся после авиаудара 16 марта.

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– Просто снесли полностью. Уже через два дня от него не останется и следа. Мр*зи. Ярость. Просто ярость, – негодует советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Утром 23 декабря советник мэра города уточнил, что оккупанты собираются полностью демонтировать заднюю и центральную части театра.

Фронтальную же намерены оставить как “основу реконструкции”.

– То есть демонтируют только те части здания, которые являются доказательством бомбардировки, а не вымышленного пропагандой подрыва изнутри. Более 300 мариупольцев погибли. Весь мир содрогнулся, а россияне продолжают цинично делать вид, будто ничего не происходит. Мр*зота. Настоящая мр*зота, – подчеркивает Петр Андрющенко.

Удар по мариупольскому драмтеатру является одним из самых жестоких преступлений армии РФ почти за 10 месяцев полномасштабной войны.

16 марта российские оккупанты с самолета сбросили на здание бомбу, где прятались мирные жители.

По разным данным, тогда погибли несколько сотен человек.

В августе захватчики начали заливать бетоном тела погибших, а трупный запах пытались устранить с помощью хлорки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 303-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: СтратКом ВСУ