Скоро не залишиться й сліду: окупанти зносять будівлю драмтеатру в Маріуполі

Грудень, 23 в 7:00

Російські загарбники зносять будівлю драматичного театру в Маріуполі Донецької області.

До вечора 22 грудня там не було вже половини споруди.

У місцевій Telegram-спільноті з’явилося відео, як росіяни ковшем зрівняли стіни, що залишилися після авіаудару 16 березня.

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– Просто знесли вщент. Уже за два дні від нього не залишиться й сліду. Мр*зі. Лють. Просто лють, – гнівається радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Уранці 23 грудня радник мера міста уточнив, що окупанти збираються повністю демонтувати задню та центральну частина театру.

Фронтальну ж мають намір залишити як “основу для реконструкції”.

– Тобто демонтують лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив зсередини. Понад 300 маріупольців загинуло. Увесь світ здригнувся, а росіяни продовжують цинічно робити вигляд, буцімто нічого не відбувається. Мр*зота. Справжня мр*зота, – наголошує Петро Андрющенко.

Удар по маріупольському драмтеатру є одним із найбільш жорстоких злочинів армії РФ за майже 10 місяців повномасштабної війни.

16 березня російські окупанти із літака скинули на будівлю бомбу, де ховалися мирні жителі.

За різними даними, тоді загинуло кілька сотень людей.

У серпні загарбники почали заливати бетоном тіла загиблих, а трупний запах намагалися усунути за допомогою хлорки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 303-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: СтратКом ЗСУ