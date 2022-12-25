Церковь восхищается вашим мужеством: Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством

Декабрь, 25 в 17:42

Архиепископ Константинополя и Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством и помолился за мир в Украине.

— Святая Великая Церковь Христова – которая принесла христианскую веру и византийскую цивилизацию в вашу родину, Киевскую Русь, в конце Х века – продолжает восхищаться мужеством, храбростью и доблестью украинского народа, демонстрирующего всему миру подлинную преданность и безграничную любовь к своей стране, — сказал он.

По словам вселенского патриарха, Мать-Церковь сейчас особенно думает об украинцах, которые в этом году празднуют Рождество Христово “в холодное время без электричества, без отопления”, и молится за “немедленное восстановление мира и справедливости, за возрождение Украины”.

Варфоломей напомнил, что в этом году хорошее известие о Рождестве звучит рядом с шумом войны, спровоцированным “агрессией РФ в феврале прошлого года”, которая является “худшим европейским геополитическим и гуманитарным кризисом с момента окончания Второй мировой войны” и “отрицательно влияет на окружающую среду и общество” во всем мире”.

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Варфоломей пожелал, чтобы грядущий 2023 год стал “периодом мира, любви и солидарности, действительно годом праведности нашего Господа”.

Вселенский патриарх считает, что “только солидарностью с украинским народом можно преодолеть зло и тьму”.

Варфоломей также выразил надежду, что в будущем сможет снова посетить нашу “непокоренную родину, застав тогда всех православных христиан Украины объединенными в одной цветущей Церкви”.