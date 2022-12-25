Церква захоплюється вашою мужністю: Варфоломій привітав українців з Різдвом

Грудень, 25 в 17:42

Архиєпископ Константинополя та Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом Христовим та помолився за мир в Україні.

– Свята Велика Церква Христова – яка принесла християнську віру і візантійську цивілізацію на вашу батьківщину, Київську Русь, наприкінці Х століття – продовжує захоплюватися мужністю, хоробрістю і доблестю українського народу, який демонструє всьому світу справжню відданість та безмежну любов до своєї країни, – сказав він.

За словами вселенського патріархі, Мати-Церква зараз особливо думає про українців, які цього року святкують Різдво Христове “в холодну пору без електрики, без опалення”, і невпинно молиться за “негайне відновлення миру та справедливості, за відродження України”.

Варфоломій нагадав, що цього року добра звістка про Різдво лунає поряд із гомоном війни, спровокованим “агресією РФ в лютому минулого року”, яка є “найгіршою європейською геополітичною та гуманітарною кризою з моменту закінчення Другої світової війни” і “негативно впливає на довкілля та суспільство в усьому світі”.

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Варфоломій побажав, щоб прийдешній 2023 рік став “періодом миру, любові та солідарності, справді роком праведності нашого Господа”.

Вселенський патріарх вважає, що “тільки солідарністю з українським народом можна подолати зло і темряву”.

Варфоломій також висловив сподівання, що в майбутньому зможе знову відвідати нашу “нескорену батьківщину, заставши тоді всіх православних християн України об’єднаними в одній квітучій Церкві”.