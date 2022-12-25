Мир болен равнодушием: Папа Римский во время речи на Рождество дважды вспомнил об Украине

Декабрь, 25 в 14:04

Папа Римский Франциск во время рождественского поздравления и апостольского благословения для Рима и всего мира дважды вспомнил об Украине и тех страданиях, которые испытывает наш народ.

— Пусть же наш взгляд наполнится лицами братьев и сестер украинцев, которые переживают это Рождество в темноте, холоде или вдали от своих домов из-за уничтожений, вызванных 10 месяцами войны. Пусть же Господь сделает нас готовыми к конкретным жестам солидарности, чтобы помогать тем, кто страдает и просветит разум тех, кто имеет власть, чтобы заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой безумной войне, — обратился Папа Римский Франциск к миру.

Второй раз об Украине Понтифик упомянул в контексте голода, который провоцирует эта война.

– И вспомним о людях, страдающих от голода, в частности, о детях. В то время как каждый день большое количество продовольствия тратится и тратятся ресурсы на вооружение. Война в Украине еще больше усугубила ситуацию, подвергая народы опасности голода, особенно в Афганистане и странах Африки, — отметил он.

Кроме того, Папа Римский добавил, что мир сейчас болен безразличием и вспомнил о ряде стран, страдающих от войн и голода.