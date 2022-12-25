Декабрь, 25 в 9:46

Утром 25 декабря в Киеве раздались взрывы.

Громкие звуки услышали жители левого берега столицы.

По предварительной информации, это может быть связано с работой украинских военных, а не с активностью авиации на территории Беларуси, из-за чего повсюду в Украине была объявлена воздушная тревога.

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Официальные комментарии пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 305-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.