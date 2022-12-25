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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Теракт России в Херсоне и ежемесячная финансовая помощь Украине из ЕС: что происходит на 305-й день войны (онлайн)

Теракт России в Херсоне и ежемесячная финансовая помощь Украине из ЕС: что происходит на 305-й день войны (онлайн)

В результате обстрела Россией центра Херсона погибли 10 человек, еще 68 получили ранения.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что пропагандисты РФ пытаются “перевесить” вину за обстрел Херсона на ВСУ.

Оккупанты устроили в Горностаевке, что на Херсонщине, круглосуточный комендантский час, сообщили в Генштабе.

Россия использовала уже около 540 из 1,7 тыс. переданных Ираном дронов Shahed-136, сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

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00:01 - 25 декабря

Под вечер 24 декабря Россия вывела в акваторию Черного моря еще одну подводную лодку, несущую на себе ракеты Калибр.

Как сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона, таким образом вражеских ракетоносителей Калибров в Черном море стало четыре.

— На сегодняшнее утро было зафиксировано три ракетоносителя, один из которых подводный, а вечером к ним присоединился еще один ракетоноситель подводный. Общий залп потенциальный на сейчас составляет 24 ракеты типа Калибр, четыре единицы ракетоносителей находится в составе корабельной группировки, общее количество которой увеличилось до 14 единиц, — сообщила она.

Пресс-офицер Гуменюк сообщила, что таким образом Россия может вести подготовку к новым ракетным ударам, а также демонстрировать это, как “игру мышцами”, чтобы пытаться давить своим присутствием.

В то же время она призвала не пугаться таких шагов со стороны РФ, поскольку враг, скорее всего, захочет испортить украинцам праздники, и это надо понимать.

— Надо быть к этому готовыми и понимать, что на устранение последствий потребуется время, а потому вы должны иметь при себе запас еды, воды и товаров первой необходимости, — пояснила Наталья Гуменюк.

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