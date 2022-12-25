Масштабна повітряна тривога: у Києві пролунали вибухи
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Фото: Depositphotos
Уранці 25 грудня в Києві пролунали вибухи.
Гучні звуки почули жителі лівого берега столиці.
За попередньою інформацією, це може бути пов’язано з роботою українських військових, а не з активністю авіації на території Білорусі, через що всюди в Україні була оголошена повітряна тривога.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 305-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.