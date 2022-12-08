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Факты / Україна

Вспомнил Украину: Папа Франциск не смог сдержать слез во время молитвы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Вспомнил Украину: Папа Франциск не смог сдержать слез во время молитвы
Фото: Depositphotos

Папа Римский Франциск не выдержал и заплакал во время молитвы, когда заговорил об Украине во время традиционного рождественского визита на Испанскую лестницу в Риме.

Его голос задрожал, когда он вспомнил страдания украинцев. Он не мог говорить и сделал паузу примерно на 30 секунд. Когда он возобновил молитву, его голос сорвался.

— Пречистая Дева, сегодня я хотел бы преподнести тебе благодарность украинцев, — начал Папа Франциск, но не смог продолжить из-за подступивших слез.

Позже он написал в Twitter, что “мир возможен; разоружение возможно”.

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Напомним, что вчера Папа Франциск сравнил войну РФ против Украины с “операцией Рейнгард” – уничтожением нацистами польских евреев во время Второй мировой войны.

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