Вспомнил Украину: Папа Франциск не смог сдержать слез во время молитвы

Декабрь, 08 в 20:43

Папа Римский Франциск не выдержал и заплакал во время молитвы, когда заговорил об Украине во время традиционного рождественского визита на Испанскую лестницу в Риме.

Его голос задрожал, когда он вспомнил страдания украинцев. Он не мог говорить и сделал паузу примерно на 30 секунд. Когда он возобновил молитву, его голос сорвался.

— Пречистая Дева, сегодня я хотел бы преподнести тебе благодарность украинцев, — начал Папа Франциск, но не смог продолжить из-за подступивших слез.

Позже он написал в Twitter, что “мир возможен; разоружение возможно”.

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Напомним, что вчера Папа Франциск сравнил войну РФ против Украины с “операцией Рейнгард” – уничтожением нацистами польских евреев во время Второй мировой войны.