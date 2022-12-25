Світ хворий на байдужість: Папа Римський під час промови на Різдво двічі згадав про Україну

Грудень, 25 в 14:04

Папа Римський Франциск під час різдвяного привітання й апостольського благословення для Рима й цілого світу двічі згадав про Україну та ті страждання, яких зазнає наш народ.

– Нехай же наш погляд наповниться обличчями братів та сестер українців, які переживають це Різдво у темряві, холоді або далеко від своїх домівок через знищення, спричинені 10 місяцями війни. Нехай же Господь учинить нас готовими до конкретних жестів солідарності, щоб допомагати тим, хто страждає та просвітлить розум тих, хто має владу, щоб змусити замовкнути зброю та негайно покласти край цій безумній війні, – звернувся Папа Римський Франциск до вірян.

Вдруге про Україну Понтифік згадав у контексті голоду, який спричинює ця війна.

– І згадаємо про людей, які страждають від голоду, зокрема, про дітей. В той час, як кожного дня велика кількість продовольства марнується і витрачаються ресурси на озброєння. Війна в Україні ще більше погіршила ситуацію, наражаючи народи на небезпеку голоду, особливо в Афганістані та країнах Африки, – зазначив він.

Крім того, він додав, що світ зараз хворий на байдужість та згадав про низку країн, які страждають через війни та голод.