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Факты / Україна

Это последствия российской агрессии: Игнат о взрывах на аэродроме Энгельс

Валентина Летяк, редактор ленты
Юрій Ігнат
Фото: Факты ICTV

Сегодняшние взрывы на аэродроме Энгельс в Саратовской области РФ — последствия российской агрессии на территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Безусловно, это последствия российской агрессии, очередной “хлопок”, который мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что РФ творит на нашей земле. Если россияне думали, что в глубоком тылу война их не коснется, они ошибались. Такие вещи происходят все чаще, и надеемся, что это Украине будет только на руку, — подчеркнул он.

Относительно последствий, по его мнению, нужно подождать несколько дней, когда в сети появятся спутниковые снимки с аэродрома.

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В то же время Игнат считает, что сегодняшний “хлопок” вряд ли повлияет на способность РФ к дальнейшим ракетным атакам.

Взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области раздались в ночь на 26 декабря. По данным росСМИ, погибли три человека, но самолеты якобы не пострадали.

В Минобороне РФ говорят, что аэродром атаковали ударные дроны, одну из двух ракет, выпущенных БПЛА, сбила их ПВО, а другая попала в пункт управления базой.

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