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Факты / Україна

Оккупанты агитируют людей в Севастополе к службе по контракту

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: УНИАН

Россияне во временно оккупированном Севастополе начали активнее агитировать людей вступать на военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ.

Об этом 28 декабря сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Активизировали агитацию в Севастополе оккупанты на фоне значительных потерь на фронте.

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В Генштабе ВСУ, в частности, подтвердили результаты огневого поражения вражеских позиций в районе Чаплынки Херсонской области 26 декабря.

В тот день после удара украинских защитников было ликвидировано около 50 военнослужащих РФ.

Украинские ракетчики и артиллеристы 27 декабря поразили:

  • пункт управления РФ,
  • семь районов сосредоточения живой силы и военной техники,
  • два склада боеприпасов,
  • важный военный объект оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 308-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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