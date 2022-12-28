Декабрь, 28 в 6:54

Россияне во временно оккупированном Севастополе начали активнее агитировать людей вступать на военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ.

Об этом 28 декабря сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Активизировали агитацию в Севастополе оккупанты на фоне значительных потерь на фронте.

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В Генштабе ВСУ, в частности, подтвердили результаты огневого поражения вражеских позиций в районе Чаплынки Херсонской области 26 декабря.

В тот день после удара украинских защитников было ликвидировано около 50 военнослужащих РФ.

Украинские ракетчики и артиллеристы 27 декабря поразили:

пункт управления РФ,

семь районов сосредоточения живой силы и военной техники,

два склада боеприпасов,

важный военный объект оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 308-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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