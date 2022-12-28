Оккупанты агитируют людей в Севастополе к службе по контракту
Россияне во временно оккупированном Севастополе начали активнее агитировать людей вступать на военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ.
Об этом 28 декабря сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Активизировали агитацию в Севастополе оккупанты на фоне значительных потерь на фронте.
В Генштабе ВСУ, в частности, подтвердили результаты огневого поражения вражеских позиций в районе Чаплынки Херсонской области 26 декабря.
В тот день после удара украинских защитников было ликвидировано около 50 военнослужащих РФ.
Украинские ракетчики и артиллеристы 27 декабря поразили:
- пункт управления РФ,
- семь районов сосредоточения живой силы и военной техники,
- два склада боеприпасов,
- важный военный объект оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 308-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.