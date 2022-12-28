Окупанти агітують людей у Севастополі до служби за контрактом

Грудень, 28 в 6:54

Росіяни в тимчасово окупованому Севастополі почали активніше агітувати людей вступати до Збройних сил РФ на військову службу за контрактом.

Про це 28 грудня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Активізували агітацію в Севастополі окупанти на тлі значних втрат на фронті.

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Так, у Генштабі ЗСУ, зокрема, підтвердили результати вогневого ураження ворожих позицій у районі Чаплинки Херсонської області 26 грудня.

Того дня після удару українських захисників було ліквідовано близько 50 військовослужбовців РФ.

Українські ракетники й артилеристи 27 грудня уразили:

пункт управління РФ,

сім районів зосередження живої сили та військової техніки,

два склади боєприпасів,

важливий військовий об’єкт окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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