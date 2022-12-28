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Факти / Україна

Окупанти агітують людей у Севастополі до служби за контрактом

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: УНІАН

Росіяни в тимчасово окупованому Севастополі почали активніше агітувати людей вступати до Збройних сил РФ на військову службу за контрактом.

Про це 28 грудня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Активізували агітацію в Севастополі окупанти на тлі значних втрат на фронті.

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Так, у Генштабі ЗСУ, зокрема, підтвердили результати вогневого ураження ворожих позицій у районі Чаплинки Херсонської області 26 грудня.

Того дня після удару українських захисників було ліквідовано близько 50 військовослужбовців РФ.

Українські ракетники й артилеристи 27 грудня уразили:

  • пункт управління РФ,
  • сім районів зосередження живої сили та військової техніки,
  • два склади боєприпасів,
  • важливий військовий об’єкт окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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