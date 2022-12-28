Обстрел роддома в Херсоне и взрывы возле Никополя: что происходит на 308 сутки войны (онлайн)
При отсутствии обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений, утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Италия рассматривает передачу Украине систем противовоздушной обороны, заявила глава Совета министров Джорджа Мелони в разговоре с президентом Владимиром Зеленским.
В результате российских атак разрушено более 35 тыс. объектов, отмечает первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал УПЦ МП признать свою принадлежность к России и отречься от Путина-сатаны.
В Литве призвали усилить военную помощь Украине, в частности, танками, самолетами и дальнобойной артиллерией.
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