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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Обстрел роддома в Херсоне и взрывы возле Никополя: что происходит на 308 сутки войны (онлайн)

Обстрел роддома в Херсоне и взрывы возле Никополя: что происходит на 308 сутки войны (онлайн)

При отсутствии обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений, утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Италия рассматривает передачу Украине систем противовоздушной обороны, заявила глава Совета министров Джорджа Мелони в разговоре с президентом Владимиром Зеленским.

В результате российских атак разрушено более 35 тыс. объектов, отмечает первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал УПЦ МП признать свою принадлежность к России и отречься от Путина-сатаны.

В Литве призвали усилить военную помощь Украине, в частности, танками, самолетами и дальнобойной артиллерией.

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00:21 - 28 декабря

Ремонт энергетической инфраструктуры Украины после ракетных обстрелов РФ усугубляется дефицитом необходимых компонентов.

США и партнеры предстали перед проблемой нарушения глобальной цепочки поставок необходимого для ремонта оборудования. Решить эту проблему в Вашингтоне пытаются вместе с частным сектором.

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00:19 - 28 декабря

Прогнозировать ситуацию на фронте и ход боевых действий по погоде — это некорректно. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, погодные условия, в частности, туман или дождь могут влиять на применение различных видов оружия, однако они не играют решающую роль.

— У нас действительно были заголовки, когда по погоде пытались прогнозировать, а что же будет на фронте. И даже есть статьи западных исследователей о том, что через столько-то дней замерзнет почва, соответственно будут двигаться войска сюда. Это некорректно прогнозировать по погоде, — утверждает Маляр.

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00:16 - 28 декабря

У российских оккупантов осталось не так много ракет для массированных ударов по территории Украины. Но это не гарантирует того, что РФ отказалась от атак в канун Нового года.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Мы точно знаем, что в России осталось не так много ракет и хватит на массированные обстрелы на два-три или максимум четыре раза. Он так же это осознает, поэтому будем думать, что он будет их экономить на следующие вещи, чтобы в конце концов новогодние праздники мы провели в спокойствии. Энергетическая система к этому готова. Но, к сожалению, не все зависит от нас, – сказал он.

Фото: ГСЧС

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