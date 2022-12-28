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Прогнозировать ситуацию на фронте и ход боевых действий по погоде — это некорректно. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, погодные условия, в частности, туман или дождь могут влиять на применение различных видов оружия, однако они не играют решающую роль.