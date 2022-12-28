Три волны дронов. Россия изменила стратегию нанесения ударов по Украине
Россия начала использовать новую партию иранских дронов для ударов по Украине, о чем свидетельствует маркировка на вражеских беспилотниках.
Об этом в эфире Єдиних новин заявила начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
Она отметила, что армия РФ во время массовых атак запускает три волны беспилотников, чтобы таким способом уничтожить украинскую ПВО и нанести удары по критическим объектам.
— Мы видим, что они применяют массированные дроновые атаки соответствующими волнами, поскольку направляют их в том числе и против средств противовоздушной обороны.
Первую волну они запускают именно для выявления средств ПВО, вторая волна – чтобы ударить по этим объектам, системам ПВО. Уже третья волна, как правило, направляется на объекты критической и энергетической инфраструктуры, которые были целью поражения, — говорит Гуменюк.