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Факты / Україна

Три волны дронов. Россия изменила стратегию нанесения ударов по Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Три волны дронов. Россия изменила стратегию нанесения ударов по Украине
Фото: УНИАН

Россия начала использовать новую партию иранских дронов для ударов по Украине, о чем свидетельствует маркировка на вражеских беспилотниках.

Об этом в эфире Єдиних новин заявила начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что армия РФ во время массовых атак запускает три волны беспилотников, чтобы таким способом уничтожить украинскую ПВО и нанести удары по критическим объектам.

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— Мы видим, что они применяют массированные дроновые атаки соответствующими волнами, поскольку направляют их в том числе и против средств противовоздушной обороны.

Первую волну они запускают именно для выявления средств ПВО, вторая волна – чтобы ударить по этим объектам, системам ПВО. Уже третья волна, как правило, направляется на объекты критической и энергетической инфраструктуры, которые были целью поражения, — говорит Гуменюк.

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