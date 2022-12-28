Три волны дронов. Россия изменила стратегию нанесения ударов по Украине

Декабрь, 28 в 18:12

Россия начала использовать новую партию иранских дронов для ударов по Украине, о чем свидетельствует маркировка на вражеских беспилотниках.

Об этом в эфире Єдиних новин заявила начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что армия РФ во время массовых атак запускает три волны беспилотников, чтобы таким способом уничтожить украинскую ПВО и нанести удары по критическим объектам.

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