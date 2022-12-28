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Факти / Україна

Три хвилі дронів. Росія змінила стратегію нанесення ударів по Україні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Три хвилі дронів. Росія змінила стратегію нанесення ударів по Україні
Фото: УНІАН

Росія почала використовувати нову партію іранських дронів для ударів по Україні, про що свідчить маркування на ворожих безпілотниках.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зауважила, що армія РФ під час масових атак запускає три хвилі безпілотників, аби таким способом знищити українську ППО та завдати ударів по критичних об’єктах.

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– Ми бачимо, що вони застосовують масовані дронові атаки відповідними хвилями, оскільки спрямовують їх у тому числі і проти засобів протиповітряної оборони.

Першу хвилю вони запускають саме для виявлення засобів ППО, друга хвиля – щоб вдарити по цих об’єктах, системах ППО. Вже третя хвиля, як правило, спрямовується на об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури, які були на меті ураження, – каже Гуменюк.

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