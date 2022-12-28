Декабрь, 28 в 13:50

Украина намерена разработать беспилотники класса воздух-воздух, которые смогут сбивать вражеские дроны, в том числе и иранские Shahed.

Об этом заявил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Украина уже проводит исследования и разработки таких дронов.

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– Я уже могу сказать, что ситуация с беспилотниками кардинально изменится в феврале или марте, – заявил министр.

Он добавил, что Украина закупила около 1 400 беспилотников для разведки. Следующий этап – оснащение защитников ударными беспилотниками. Часть из них разрабатывается в Украине.

Федоров также подчеркнул, что в будущем миссий с ударными беспилотниками станет больше.

Ранее иностранные издания со ссылкой на источники в западной разведке сообщили, что РФ отправит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на ударные дроны-камикадзе, которые россияне активно используют для ударов по Украине.

Фото: ГУР