Грудень, 28 в 13:50

Україна має намір розробити безпілотники класу повітря-повітря, які зможуть збивати ворожі дрони, зокрема й іранські Shahed.

Про це заявив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Україна вже проводить дослідження та розробки таких дронів.

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– Я вже можу сказати, що ситуація з безпілотниками кардинально зміниться у лютому чи березні, – заявив міністр.

Він додав, що Україна закупила близько 1 400 безпілотників для розвідки. Наступний етап – оснащення захисників ударними безпілотниками. Частина з них розробляються в Україні.

Федоров також наголосив, що у майбутньому місій з ударними безпілотниками побільшає.

Раніше іноземні видання з посиланням на джерела у західній розвідці повідомили, що РФ відправить Ірану ескадрилью винищувачів Су-35 в обмін на ударні дрони-камікадзе, які росіяни активно використовують для ударів по Україні.

Фото: ГУР