Збиватимуть ворожі дрони. Україна хоче розробити БПЛА класу повітря-повітря – Федоров
Україна має намір розробити безпілотники класу повітря-повітря, які зможуть збивати ворожі дрони, зокрема й іранські Shahed.
Про це заявив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, Україна вже проводить дослідження та розробки таких дронів.
– Я вже можу сказати, що ситуація з безпілотниками кардинально зміниться у лютому чи березні, – заявив міністр.
Він додав, що Україна закупила близько 1 400 безпілотників для розвідки. Наступний етап – оснащення захисників ударними безпілотниками. Частина з них розробляються в Україні.
Федоров також наголосив, що у майбутньому місій з ударними безпілотниками побільшає.
Раніше іноземні видання з посиланням на джерела у західній розвідці повідомили, що РФ відправить Ірану ескадрилью винищувачів Су-35 в обмін на ударні дрони-камікадзе, які росіяни активно використовують для ударів по Україні.
Фото: ГУР