Пойдут ли на Киев и куда могут бросить 200 тысяч: Арестович дал прогноз на 2023 год
Россия не пойдет в стратегическое наступление в 2023 году, так как это чистой воды авантюра.
Такой прогноз в эфире UKRLIFEtv дал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
— Они (россияне, — Ред.) готовят те самые 200 тыс. для того, чтобы предпринять следующее большое наступление. Параметры этого наступления дискутируются в самом Генеральном штабе РФ.
Одни говорят, а давайте снова стратегическое наступление — у нас же есть 150 тыс. по периметру границы Украины, и еще 50 мы догоним мобилизацией. И нападем, как нападали в феврале — на Киев, Харьков, Суммы, Чернигов, Запорожье. На что им трезвые военные говорят: “Вы сумасшедшие, вы хотите повторить тот же самый успех?” Это абсолютная авантюра, они не пойдут в стратегическое наступление, — говорит он.
По его мнению, Россия может кинуть эти же 200 тыс. на отвоевание, к примеру, Донецкой области.
— Задача реальная, задача, позволяющая обеспечить политический минимум, потому что можно продать в России удержание Крыма, Донецка, Луганска как успех. Звучит это страшновато, но если посмотреть, что они положили под Бахмутом и Соледаром 70 тыс. уже убитыми и ранеными за три месяца, и так и ничего не взяли, два не самых больших города, — говорит Арестович.
Кроме того, он утверждает, что это война на истощение.
— Весь расчет российской стороны на то, кто первый дрогнет, и они надеются, что дрогнем мы. Наш расчет на то, что они просядут, потому что мы их эффективно довольно уничтожаем, нейтрализуем. И они не способны такое давление поддерживать достаточно долго. Полгода не удастся гнать волны смертников. Я думаю, сдохнут они, — уверяет советник.