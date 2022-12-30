Чи підуть на Київ та куди можуть кинути 200 тисяч: Арестович дав прогноз на 2023 рік

Грудень, 29 в 22:20

Росія не піде у стратегічній наступ у 2023 році, оскільки це чистої води авантюра.

Такий прогноз в ефірі UKRLIFEtv дав радник Офісу президента України Олексій Арестович.

– Вони (росіяни, – Ред.) готують ті самі 200 тис. для того, щоб зробити наступний великий наступ. Параметри цього наступу дискутуються у самому Генеральному штабі РФ. Одні кажуть, а давайте знову стратегічний наступ – ми ж маємо 150 тис. по периметру кордону України, і ще 50 ми наздоженемо мобілізацією. І нападемо, як нападали у лютому – на Київ, Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя. На що їм тверезі військові кажуть: “Ви божевільні, ви хочете повторити той самий успіх?” Це абсолютна авантюра, вони не підуть у стратегічний наступ, – каже він.

На його думку, Росія може кинути ці ж 200 тис. на відвоювання, наприклад, Донецької області.

Зараз дивляться

– Завдання реальне, завдання, що дозволяє забезпечити політичний мінімум, тому що можна продати в Росії утримання Криму, Донецька, Луганська як успіх. Звучить це страшнувато, але якщо подивитися, що вони поклали під Бахмутом та Соледаром 70 тис. уже вбитими та пораненими за три місяці, і так і нічого не взяли, два не найбільші міста, – каже Арестович.

Крім того, він стверджує, що це війна на виснаження.