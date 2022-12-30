Ко Дню независимости Украина вернет себе Крым — Ходжес

Декабрь, 29 в 23:35

Бывший генерал армии США Бен Ходжес заявил, что к августу 2023 года Украина вернет себе Крым.

— Причина, почему я уверен, что Украина освободит Крым до конца августа, заключается в материально-техническом обеспечении, — отметил Ходжес в интервью Deutsche Welle.

По его словам, “Крым все больше похож на ловушку для российских войск”, так как “система логистики РФ очень хрупкая, и она находится под огромным давлением”.

Он рассказал, что к аннексированному Россией полуострову ведут лишь две дороги:

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— Одна — через Керченский мост, который уже серьезно поврежден. А вторая — так называемый сухопутный мост, который проходит через Мариуполь и Мелитополь и по которому украинцы недавно также нанесли удар.

При этом Ходжес считает, что украинцам пока рано говорить о победе, так как “россияне продолжат атаковать гражданские цели в надежде продлить этот конфликт”.