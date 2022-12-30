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Факти / Україна

До Дня незалежності Україна поверне собі Крим – Годжес

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Генерал Бен Ходжес
Фото: Getty Images

Колишній генерал армії США Бен Годжес заявив, що до серпня 2023 року Україна поверне собі Крим.

– Причина, чому я впевнений, що Україна звільнить Крим до кінця серпня, полягає у матеріально-технічному забезпеченні, – зазначив Годжес в інтерв’ю Deutsche Welle.

За його словами, “Крим все більше схожий на пастку для російських військ”, оскільки “система логістики РФ дуже хитка, і вона перебуває під величезним тиском”.

Він розповів, що до анексованого Росією півострову ведуть лише дві дороги:

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– Одна – через Керченський міст, який уже серйозно пошкоджений. А друга – так званий сухопутний міст, який проходить через Маріуполь та Мелітополь і по якому українці нещодавно також завдали удару.

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При цьому Годжес вважає, що українцям поки що зарано говорити про перемогу, оскільки “росіяни продовжать атакувати громадянські цілі в надії продовжити цей конфлікт”.

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