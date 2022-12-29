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Факты / Україна

Обучают солдат РФ и координируют запуск дронов: в Беларуси замечена группа иранских инструкторов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
іранські безпілотники БПЛА
Фото: Getty Images

В Беларуси обнаружена группа иранских инструкторов, которые обучают военных РФ и координируют запуски дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что группа иранцев, среди которых есть офицеры Корпуса стражей Исламской революции, была замечена в селе Микуличи Гомельской области. По информации белорусских партизан, именно они координируют запуск иранских беспилотников по объектам инфраструктуры Киевской и других северных и западных областей Украины.

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– Иранские военные находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ, – отмечает ЦНС.

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Как сообщает местное подполье, российские военные взяли на себя полный контроль над авиационными базами и аэродромами в белорусских Барановичах и Лиде и продолжают использовать их для запуска ракет и беспилотников по Украине.

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