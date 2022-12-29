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Факти / Україна

Навчають солдат РФ та координують запуск дронів: у Білорусі помічена група іранських інструкторів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
іранські безпілотники БПЛА
Фото: Getty Images

У Білорусі виявлено групу іранських інструкторів, які навчають військових РФ і координують запуски дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що групу іранців, серед яких є офіцери Корпусу вартових Ісламської революції, було помічено у селі Микуличі Гомельської області. За інформацією білоруських партизанів, саме вони координують запуски іранських безпілотників по об’єктах інфраструктури Київської та інших північних і західних областей України.

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– Іранські військові перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ, – наголошує ЦНС.

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Як повідомляє місцеве підпілля, російські військові взяли на себе повний контроль за авіаційними базами та аеродромами у білоруських Барановичах і Ліді і продовжують використовувати їх для запуску ракет і безпілотників по Україні.

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