Оккупанты поднимают носители гиперзвуковых ракет и другие самолеты, чтобы обнаруживать украинское ПВО.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

— На прошлой неделе экипаж самолетов Ту-95 МС страны-оккупанта выполнил полеты с выходом на рубежи пуска ракет в Каспийском регионе и Волгоградской области. Кроме того, с 16 декабря текущего года в воздушном пространстве Республики Беларусь противник возобновил полеты самолетов МиГ-31К, которые являются носителем гиперзвуковых ракет Кинжал. А также самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, — сказал он.

По словам генерала, эти действия были направлены на выявление объектов украинской противовоздушной обороны и дальнейшего поражения критической инфраструктуры Украины.

— В период с 23 по 28 декабря противник применил 23 дрона-камикадзе, в том числе 13 единиц в прошлый день. С 23 декабря уничтожено 19 воздушных целей, — сказал военный.

Как объяснял OSINT-аналитик Информационного сопротивления Александр Коваленко, россияне накануне сегодняшней массированной атаки 28 декабря запустили по Украине партию иранских беспилотников для выявления систем украинской ПВО.

— На этот раз первой волной были БПЛА. Рой Shahed-136 применяли явно не как элемент поражения, а как возможность дешевой формы вскрытия ПВО малого и среднего радиуса действия. Фактически, за вчерашней вечерней волной дронов последовал и ракетный обстрел, с учетом обнаруженных позиций.

Так же, примечательный момент, что между предыдущим налетом БПЛА и нынешним так же выдерживается пауза, сравнимая с паузой ракетных ударов. Это может быть связано с тем, что шизоиды так же обеспокоены процессом накопления, адаптации и модернизации иранских дронов, — писал Коваленко в своем Telegram-канале.